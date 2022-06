Motivieren leicht gemacht – mit unseren Einrichtungstipps

Manchmal fehlt uns morgens einfach ein kleiner Lichtblick, der uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ein Motivationsschub jeglicher Art kann dabei wahre Wunder bewirken. Mit unseren Einrichtungstipps lassen sich an jeder Ecke in der Wohnung kleine Motivationshelfer in Form von Sprüchen oder Schlagwörtern anbringen.