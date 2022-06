Den Winter genießen: Ab in den Schnee!

Alle Jahre wieder, wenn der erste Schnee fällt, zieht es Wintersportfans in Massen auf die Pisten, wo mit Board, Skiern und Schlitten die Berge erobert werden. Die Skisaison hat längst begonnen und es ist höchste Zeit, den Winterurlaub oder ein Wochenende im Schnee zu planen. Bewegung an der frischen Luft, jede Menge Zeit mit Freunden oder der Familie, und das alles vor einer atemberaubenden Kulisse – was will man mehr?