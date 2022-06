5 Traumhäuser in den Niederlanden

Dieses niederländische Traumhaus hat wohl die beeindruckendste Geschichte. Es war nämlich mal eine Kirche, bevor unsere Experten von Bron Architectuur das ehemalige Gottes- in ein einzigartiges Wohnhaus verwandelten. In den Niederlanden gibt es bereits seit Längerem den spannenden Trend, alten, leerstehenden Kirchen neues Leben einzuhauchen und ihnen ein völlig neues Gesicht zu schenken. Von außen sieht man dieser Kirche im nordholländischen Bussum die spektakuläre Verwandlung nicht an. Deshalb haben wir euch ein Bild vom Inneren mitgebracht, genauer gesagt von einem der 22 modernen Apartments, die sich heute in dem über 200 Jahre alten Gebäude befinden. Ein wirklich einzigartiges und Aufsehen erregendes Zuhause!