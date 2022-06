Mit Leder und Kunstleder Akzente setzen

Sofas und Sessel aus Leder sind geliebte Wohnklassiker, doch das schicke Naturprodukt setzt sich immer mehr auch in anderen Einrichtungsbereichen durch. Wir haben euch in unseren Ideenbüchern Möbel und Accessoires im Leder-Look und Wohnen mit Leder bereits einige klassische und überraschende Wohnideen mit diesem ganz besonderen Material vorgestellt. Da unsere Experten uns aber am laufenden Band mit tollen Produkten und Projekten versorgen, ist es mal wieder an der Zeit, euch die neuesten Leder- und Kunstlederideen zu zeigen.