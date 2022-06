Die schönsten Ideen für weiße Backsteinwände

Mit weiß gestrichenen Backsteinwänden zieht die Eleganz ins Haus oder in die Wohnung mit ein, obgleich der industrielle Charme nach wie vor bestehen bleibt. Oftmals reicht eine einzelne Wand in dieser Optik aus, um das gesamte Raumkonzept zu verändern und aufzuwerten, wobei sich der weiße Backstein auch wunderbar in vorhandene Stile und das eigene Designkonzept integrieren lässt. Weißes Mauerwerk mischt Persönlichkeit mit modernem Design, während das klassische Baumaterial eine zeitgenössische Note erhält. Natürlich könnte man das Mauerwerk von einem Maler auch grau oder schwarz streichen lassen, was nicht minder sensationell daherkommt. Besonders interessant sieht Backstein allerdings in weiß aus und wir zeigen euch in diesem Ideenbuch warum das so ist.