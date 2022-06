Was macht den Landhausstil so besonders?

In unserer Vorstellung ist ein Landhaus oft von einer schwülstig-dramatischen Landschaft umgeben: das Cottage an der Steilküste, das Anwesen am grünen Gipfel einer Hügelkette, das backsteinerne Häuschen am Ende einer Kastanienallee oder am Rande eines verwunschenen Waldes, der Landsitz, dessen Hauswand von Efeu und Wein bedeckt ist, die lange Auffahrt davor und dahinter der Garten mit dem perfekt geschnittenen Rasen und den Kletterrosen, Rhododendron-Büschen und wilden Kräutern.