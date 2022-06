Der Kakteengarten

Beim Stichwort Kakteen denken wir an trockene Wüstengegenden, alte Westernfilme und vielleicht noch den kleinen grünen Kaktus auf unserem Fensterbrett, der auch dann noch unbeirrt in seinem Töpfchen steht, wenn alle anderen Pflanzen schon längst an Wassermangel eingegangen sind. Kakteen gelten als ideale Pflanzen für alle unter uns, die nicht gerade mit einem grünen Daumen gesegnet sind. Aber kann man sie hierzulande auch in den Garten pflanzen? Klimawandel hin oder her – es gibt eine große Auswahl winterharter Kakteen, die sich auch in unseren Breitengraden wohlfühlen. Wer also Lust hat, sich in einer sonnigen, windgeschützten Ecke einen Kakteengarten anzulegen, kann das ohne Weiteres tun. Hier kommen ein paar hilfreiche Tipps.