Mehr Stauraum im Badezimmer

Auch in einem Minibad brauchen wir Platz zum Verstauen unserer Badetücher und Pflegeprodukte. Dann empfiehlt es sich, jede Ecke sinnvoll zu nutzen und beispielsweise mit einem Regal zu füllen. So lassen sich mehrere Sachen ordentlich in die Höhe stapeln und der Platz ist optimal genutzt.