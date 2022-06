Romantische Himmelbetten

Es ist nicht zu erklären, aber es ist Fakt: Wenn wir in einem Himmelbett schlafen, fühlen wir uns wie eine Prinzessin… oder natürlich wie ein Prinz. Außerdem fühlen wir uns wohlbehütet und können so in aller Ruhe einschlummern. Wir haben ein paar Himmelbetten unserer Experten als Inspirationsquelle fürs eigene Schlafzimmer zusammengestellt.