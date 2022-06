Gartentipps im Januar

Garten aufräumen

Jetzt im Januar, wenn draußen alles brach liegt, ist der ideale Zeitpunkt, den Garten aufzuräumen und auf Vordermann zu bringen. Heruntergefallene Äste und Altholz werden aufgesammelt, kaputte Blumenkübel und Wegplatten entsorgt, defekte Zaunteile ausgebessert.

Die neue Gartensaison planen

Ein großer Teil der Gartenarbeit im Januar findet in der guten Stube statt. Bei einer schönen Tasse Tee vor dem knisternden Kamin ist die Zeit gekommen, die bevorstehende Gartensaison zu planen, Saatgutkataloge zu wälzen und sich im Internet inspirieren zu lassen. Überlegt euch, was in dieser Saison alles euren Garten bereichern soll, ob ihr einige größere Änderungen oder Anschaffungen vorhabt, wo welche Blumen, Gemüsesorten und Kräuter wachsen sollen etc.

Hecken vor Salz schützen

Ihr habt eine Gartenhecke, die entlang einer Straße wächst, die mit Streusalz behandelt wird? Dann solltet ihr das immergrüne Gewächs so gut wie möglich vor Salzschäden schützen. Dafür kann man zur Straße hin einen kleinen Wall aufschütten, der mit Laub angereichert oder mit salzverträglichen Gehölzen bestückt wird.

Garten- und Gewächshaus entrümpeln

Nicht nur im Garten selbst ist jetzt im Januar Aufräumen angesagt, auch Gartenschuppen und Gewächshäusern tut eine Entrümplungsaktion gut. Glas- und Kunststoffwände sollten von Algen und Moos befreit, Gartengeräte gereinigt und ordentlich verstaut und angefangene Düngerpackungen, Schnüre, benutzte Blumenkübel etc. aufgeräumt werden. Auf diese Weise kann man sicher gehen, dass zum Start der Gartensaison alles Nötige vorhanden, benutzbar und an seinem Platz ist.

Teich nicht zufrieren lassen

Wer einen Teich im Garten hat, in dem Fische leben, sollte sicher gehen, dass dieser in kalten Wintern nicht komplett zufriert. Aus dem Wasser ragende Pflanzen oder geschickt platzierte Teichfreihalter (wie zum Beispiel Holzscheite oder ähnliches) sorgen dafür, dass in der Eisfläche Löcher bleiben, die die Sauerstoffzirkulation in Gang halten.