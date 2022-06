5 x coole Winterdeko, die in eurem Garten nicht fehlen darf

Kleine Details runden das große Gesamtbild ab und machen den Unterschied. Wer auch im Winter Farbe in seinen Garten bringen will, kann zu den Emaille-Eimern von den berliner landjungs greifen und sich so über ländliches Flair und einladenden Charme im Außenbereich freuen. Ob man die schicken Eimer mit winterharten Kübelpflanzen bepflanzt, den Weihnachtsbaum hineinstellt oder ein paar schön geschmückte Winterzweige in Szene setzt, bleibt ganz dem persönlichen Geschmack überlassen.