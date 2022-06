Wein & Wahrheit: Ein moderner Weinladen in Hessen

Wie in einer Bibliothek ist der Laden an allen Seiten raumhoch mit Wein gefüllt. Durch eine am Rand verlaufende Spiegeldecke multipliziert sich dieser zusätzlich in die Höhe. Absoluter Eyecatcher ist die kunstvolle Glaskörperkonstruktion, die an der Decke zu schweben scheint und an eine Ansammlung überdimensionaler, übervoller Weintrauben erinnert. In dem Gebilde bricht sich das Licht wie in einem Glas bei Kerzenschein und es verleiht dem modernen Raum eine Weinkelleratmosphäre, die der Betrachter mit der Lust am Genuss assoziiert.