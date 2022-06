6 inspirierende Ideen, wie ihr kleine Gärten ganz groß gestalten könnt

Das Thema Garten ist eine eurer Lieblingskategorien. Und was sollen wir sagen, uns geht es nicht anders. Auch wenn der Sommer vorbei ist und sich nun der Herbst von seiner eher tristen Seite zeigt, so ist dies für uns ein Grund mehr, euch tolle Gärten vorzustellen. Denn die Bilder lassen uns nicht nur in Erinnerungen an warme Sommertage, die wir im Grünen verbracht haben, schwelgen, sondern sie machen auch Lust auf die kommende Gartensaison. Dieses Mal geht um kleine Gärten und wie ihr diese so gestalten könnt, dass sie ganz groß(artig) sind. Seid ihr bereit? Dann los, auf geht's!