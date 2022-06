Einfamilienhaus mit Panoramablick

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick ins Badezimmer, das sich ebenso modern und stylish präsentiert wie die Küche. Im Gegensatz zu den anderen Räumen, in denen strahlendes Weiß, Holz und dezente Naturtöne die Hauptrolle spielen, wurde hier allerdings ein wenig tiefer in den Farbkasten gegriffen. Zu Weiß und edlem Grau gesellt sich ein spritziges Limettengrün an der Wand, das dem Bad einen einzigartigen Charakter verleiht und selbst am trübsten Montagmorgen gute Laune verbreitet.