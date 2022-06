Highlights in der Küche: 8 tolle Ideen, Akzente zu setzen!

Es muss nicht immer ein Esszimmer sein – der Trend geht eindeutig zu Tisch und Stühlen direkt in der Küche. Und das aus gutem Grund: Erstens ist es so viel praktischer, da alles in Reichweite ist und zweitens halten sich so alle in einem Raum auf, was das Miteinander stärkt. Je nach Größe der Küche kann man diesen Effekt entweder mit einem kleinen Tisch für zwei erreichen oder auch mit einer pompösen Tafel, die der gesamten Familie Platz bietet.