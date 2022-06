Vom altbackenen Haus zum modernen Wohntraum

Nachdem unsere Experten hier ganze Arbeit geleistet haben, ist das Wohnzimmer kaum wiederzuerkennen. Wo einst die dunkle Bar Esszimmer und Wohnraum trennte, dient jetzt ein moderner Natursteinkamin, der von beiden Seiten einsehbar ist, als lockerer Raumteiler. An die Stelle des alten Teppichbodens rückte ein Natursteinboden, an der Decke werden dunkle Holzbalken zum Blickfang. Die darin integrierten LED-Spots tauchen den Raum in ein stimmungsvolles Licht.