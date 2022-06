Ein Wohntraum auf 75 qm

Die beiden Schlafzimmer der Wohnung sind eher klein, bieten aber dennoch ausreichend Platz für die Familie. Hier sehen wir das Elternschlafzimmer, in dem das Bett und ein großer Schrank den Raum bestimmen. Um Platz zu sparen, wurde der Schrank, der sich ganz in Weiß harmonisch ins Gesamtbild integriert, mit Schiebetüren ausgestattet. Über dem Bett wurde ein Regal angebracht, das zusätzlichen Stauraum bietet, und die Nachttische sind filigran und puristisch gehalten und tragen so zum luftigen Ambiente des Zimmers bei. Das pfirsichfarbene Bett bildet einen fröhlichen Farbklecks in der ansonsten reduziert gehaltenen Umgebung.