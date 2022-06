Freistehende Badewannen

Duftkerzen, ruhige Musik und ein schönes Buch… Das alles macht nur so richtig Spaß, wenn man auch eine Badewanne besitzt. Duschen ist schließlich Alltag, sich ein heißes Bad einlassen dagegen Entspannung pur! Aber auch auf die richtige Badewanne kommt es an… Und da geht einfach nichts über ein freistehendes Exemplar – am Besten in der Mitte des Badezimmers. Sorry, aber eine in die Ecke gequetschte Duschwanne ist da einfach nicht das Gleiche…