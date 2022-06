Kleine Badezimmer, die beigeistern

Das Badezimmer ist die Wellnessoase in unseren eigenen vier Wänden. Hier hübschen wir uns auf und lassen die Seele bei einem entspannenden Bad baumeln. Dabei muss das Badezimmer auch gar nicht groß sein. Muss es nicht? Nein, muss es nicht! Oftmals ist es aufgrund der räumlichen Aufteilung einer Wohnung auch gar nicht möglich, sodass man sich mit einem sehr langen, aber überaus schmalen oder eckig verlaufenden Bad arrangieren muss. Dabei steckt in jedem noch so komisch geschnittenen und kleinen Bad eine Menge Potenzial. Denn die Grundausstattung ist überall dieselbe. Es kommt nur darauf an, was man in Punkto Gestaltung daraus macht. Und wie ihr euer kleines Bad einrichten könnt, das zeigen wir euch anhand der folgenden Beispiele!