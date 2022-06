5 faszinierende Vorher-Nachher-Projekte

Vorher-Nachher-Projekte stehen bei euch immer ganz hoch im Kurs. Schließlich ist es ja auch äußerst spannend, was aus heruntergekommenen Bädern, altbackenen Küchen und renovierungsbedürftigen Wohnzimmern so alles werden kann. Unsere Experten von Die Design Fabrik mögen solche Umbauarbeiten auch sehr gern und haben selbst so dermaßen fleißig Hand angelegt, dass wir gleich mehrere ihrer Projekte in diesem Artikel vorstellen.