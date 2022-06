Wellness-Hotels mit Wohlfühlfaktor

Der Mai steht vor der Tür und mit ihm so einige Feiertage, die sich in Kombination mit dem einen oder anderen Brückentag hervorragend für einen entspannten Kurzurlaub anbieten. Für alle, denen der Sommerurlaub noch viel zu weit weg ist und die letzte Auszeit schon viel zu lange her, haben wir heute ein bisschen Inspiration und Entspannung pur mitgebracht. Die folgenden Wellness-Hotels eignen sich perfekt für ein paar freie Tage und einen erfrischenden Tapetenwechsel. Wer gerne ein verlängertes Wochenende dazu nutzen möchte, endlich mal wieder so richtig zu relaxen, auszuspannen und die Seele baumeln zu lassen, muss sich jetzt also nur noch für eines der fünf Traumhotels entscheiden…