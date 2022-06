Einfamilienhaus mit Special Effects

Wir haben schon ein paar Projekte aus Korea vorgestellt und auch dieses Mal beeindruckt das Einfamilienhaus durch eine überaus moderne Bauweise. Diese spiegelt vor allem in der aufgelockerten Fassade wider, die mit großen Fensteröffnungen versehen worden ist. Doch nicht nur das, schon beim Betreten des Grundstücks fallen einem die äußeren Highlights in Form der überdachten Terrasse und dem Balkon auf. In der Gestaltung hat man auch Mut zur Farbe bewiesen, was sich einerseits in der Eckverkleidung aus rötlichem Holz und zum anderen in dem blau eingefärbten Glas des Balkons zeigt.