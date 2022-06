Wie du mit Naturstein jedes Badezimmer verschönern kannst

Dass man mit einer Kombination aus Holz und Naturstein so gut wie nichts falsch machen und sein Bad im Nu wohnlicher gestalten kann, beweist auch dieser Raum. Die intensive Ausstrahlung des dunklen Holzes findet einen Kontrast in der hellen Wand aus Naturstein. Die Farbe des Steins wird in dem Mosaik der Badewanne in abwechslungsreicher Form aufgegriffen. Den finalen modernen Schliff erhält dieser Raum durch die strahlend weißen Sanitäranlagen, die aus dem natürlichen Materialmix hervorstechen.