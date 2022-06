Natürlich Einrichten mit Holz

Die Möbel von GreimDesign vereinen zeitlose Gestaltung mit funktionalem Anspruch. Das heißt, dass Produkte für die Ewigkeit entstehen sollen, an denen wir lange unsere Freude haben. Daher wird besonders viel Wert auf die stabile Konstruktion, klare Formen sowie solide Materialien gelegt. Kein Wunder also, dass auch für den hier abgebildeten Ess- und Schreibtisch der Werkstoff Holz eingesetzt wurde. Der sogenannte DeckTish ist ein minimaler, aus nur fünf Bauteilen gefertigter Tisch, der durch eine flache Massivholzplatte besticht. Er ist an den Längsseiten fein profiliert und lackiert. Das Möbelstück garantiert ein Maximum an Beinfrieheit und wirkt durch sein geradliniges Design zeitlos.

Damit man möglichst lange etwas von dem schönen Stück hat, sollte unbedingt auf die richtige Pflege geachtet werden. Vor allem Pflegemittel, die Silikonöle enthalten, können in die poröse Holzoberfläche eindringen und so das Aussehen des Materials unwiederbringlich verändern. Besser sind speziell abgestimmte Pflegemittel ohne diesen Zusatz. Weiche Vliestücher sorgen zudem dafür, dass beim Reinigen keine Kratzer auf der Oberfläche entstehen.