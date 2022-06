Welche Wandfarbe passt zu meiner Einrichtung?

Dunkle Holzmöbel könnt ihr nahezu mit jeder Wandfarbe kombinieren. Es kommt lediglich darauf an, ob ihr einen bestimmten Effekt erzeugen möchtet und in welcher Intensität dieser realisiert werden soll. Dunkle Möbel ermöglichen euch, die Konzentration bei der Raumgestaltung voll auf Bodenbelag, Design der Zimmerdecke sowie Wandfarbe zu fokussieren. Hierbei könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und auch zu ungewöhnlichen Maßnahmen der Raumgestaltung greifen. Wenn die räumlichen Gegebenheiten es erlauben, könntet ihr beispielsweise in Erwägung ziehen, die Wände in unterschiedlichen Stilen zu gestalten.

In diesem Raum sehen wir sehr schön, dass es nicht nur auf die eine bestimmte Wandfarbe ankommt. Auch unterschiedliche Varianten der Wandgestaltung können sehr ansprechend und edel wirken. Obwohl zunächst ein schlichtes Weiß als Wandfarbe gewählt wurde, erhält der Raum durch dunkle Holzmöbel und die Vertäfelung der Wand ein sehr eindrucksvolles Flair. Diese Kombination ist anspruchsvoll und wirkt sehr imposant.