Holz – Innovatives und exklusives Design von DeBrugger

Die Geschichte der beiden Wahlleipziger klingt beinahe märchenhaft: Vor einigen Jahren haben sich Debold und Brugger kennengelernt, als sie gleichzeitig Räume für kreatives Arbeiten in einer ehemaligen Schreinerei in Leipzig anmieteten. Der gelernte Tischler und Orgelbauer Daniel Brugger und der Künstler und Meisterschüler von Prof. Bogomir Ecker, Sebastian Debold, entdeckten massenhaft alte Furnierreste in der ausgedienten Schreinerei und fingen bald darauf an, gemeinsam Ideen zu schmieden. Was macht man mit so verschiedenem Furnier, das für seinen ursprünglichen Zweck nicht mehr zu gebrauchen ist? – Ganz klar, man verleimt und presst es in aufwendiger Handarbeit, sorgt für ein außergewöhnliches Design – und schon hat man Holzplatten geschaffen, die einen mit ihrer Optik hypnotisieren. Man muss zweimal hinsehen, um ganz sicher zu gehen, dass die Tischplatte selbst nicht wellenförmig verläuft, wie es auf den ersten Blick wirkt. Der Couchtisch besteht aus der Holzvollmaterialplatte Libra und Füßen aus pulverbeschichtetem Stahl.