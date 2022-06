Vorher-Nachher – die Rettung eines baufälligen Wohnhauses

Wenn wir an das Dorfleben denken, kommen uns sofort gemütliche, rustikale Zuhause in den Sinn, die einfach nur einladend sind. Doch manchmal wächst die Bevölkerung schneller als der Gebäudebau hinterherkommen kann. Die Folge: wenig ansehnliche Neubauten, die so rein gar nichts mehr mit dem gemütlichen Landhausstil gemein haben.

Heute wollen wir euch ein Vorher-Nachher-Projekt zeigen, das aus einer Ruine ein wohnliches Zuhause machte. Das Steinhaus in Turin wurde innen wie außen behutsam restauriert und renoviert. Dabei wurde Wert darauf gelegt, dem ganzen Gebäude ein heimeliges, rustikales Flair zu verleihen. Wie die Rettung des baufälligen italienischen Wohnhauses vonstattenging und das erstaunliche Endergebnis zeigen wir euch in diesem Ideenbuch.