Home Staging: Den Verkaufswert eures Hauses steigern

Beim Home Staging geht es primär darum, die Inneneinrichtung einer Immobilie so ansprechend wie möglich für so viele Menschen wie möglich zu gestalten. Denn in einem farblich neutral eingerichteten Raum, in dem nichts störend ablenkt, können sich Kaufinteressierte viel besser ihre eigene Zukunft in dem Zuhause vorstellen. Daher wurden die knalligen Farben im Wohnzimmer durch edle Weiß- und Cremetöne ausgetauscht. Persönliche Gegenstände des Vorbesitzers wie Bücher und Fotos wurden verstaut. Einzelne dezente Dekoelemente wie die hellen Vasen oder der hellgraue Beistelltisch sorgen dennoch dafür, dass der Raum nicht zu karg aussieht.