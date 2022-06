homify 360°: Kapitänshaus an der Ostsee

In zentraler Ortslage und in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft befindet sich ein ehemaliges Kapitänshaus, das zuletzt in unterschiedliche Wohnungen geteilt als Ferienobjekt vermietet wurde. Das Gebäude war stark sanierungsbedürftig und zum Teil in seiner Tragfähigkeit eingeschränkt, erklärt der Architekt Dr. Michael Flagmeyer. Sein Architekturbüro machte es sich zur Aufgabe, das Gebäude bauhistorisch korrekt zu rekonstruieren. Das Ziel: Die Errichtung eines großzügigen, modern eingerichteten Ferienhauses, das dennoch seinen alten Charme nicht verlieren würde. Daher wurden ortstypische Elemente wie die Darßer Tür , Klappläden und regionale Materialen wie Reetdach, scharrierter Putz und handgeformte Backsteine innen wie außen verwendet. So fügt sich das Gebäude in die Borner Landschaft ein und erlaubt dennoch alle modernen Annehmlichkeiten.