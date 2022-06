Kleines Wohnzimmer einrichten

In kleinen Wohnzimmern lautet die oberste Regel: Ecken nutzen! Das bedeutet allerdings nicht, dass in jeder Ecke ein Möbelstück stehen muss. Eine Stehleuchte oder eine Pflanze können ebenfalls zum Ausfüllen einer Ecke genutzt werden. Zudem haben solch dekorative Elemente den Vorteil, dass sie den Blick auf sich ziehen und damit von der eigentlichen Größe des Raums ablenken.

Allgemein sollten die Wände in kleinen Zimmer immer in hellen und eher neutralen Farben gehalten werden. Ein puristischer Look lässt den Raum ordentlicher und zugleich geräumiger wirken. Demzufolge ist auch eine gezielte Dekoration in kleinen Wohnzimmern empfehlenswert. Zu viele Erinnerungsstücke, Sammlergegenstände oder schlichtweg Krimskrams lassen den Raum schnell überladen wirken.

Wer dennoch nicht auf farbenfrohe Highlights verzichten möchte, kann diese gezielt in Form von bunten Möbeln, Textilien oder Wanddekorationen setzen.