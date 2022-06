Auch wenn moderne Holzbalkendecken gerne in weiße Farbe getunkt und so dem so beliebten puristischen All-White-Look durchgestylter Häuser angepasst werden, geht man doch inzwischen auch wieder öfter zurück zur Natur und lässt die Balken so unbehandelt und natürlich wie möglich. Denn auf diese Weise kommt der einzigartige Charakter des Materials Holz einfach am besten und eindrucksvollsten zur Geltung – auch und gerade in modernen Wohnungen.