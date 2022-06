Farbexplosion in einer brasilianischen Strandwohnung

Dass es in Brasilien gerne lebenslustig und kunterbunt zugeht, ist kein Geheimnis. Da darf sich auch die Wohnung gerne mal etwas farbenfroher präsentieren. In Guarujá im Bundesstaat São Paulo hat unsere Expertin Brunete Fraccaroli die 170 m² große Strandwohnung ihrer Kunden umgebaut und dabei deren Wunsch nach mehr Lebensqualität in den eigenen vier Wänden erfüllt. Das Ergebnis: eine individuelle, stylishe und kreative Wohnung mit persönlicher Note, freiem Blick aufs Meer und jeder Menge originellem Charme.