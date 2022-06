Weihnachten liegt hinter uns und langsam, aber sicher verschwinden die letzten goldenen Kugeln, Engelchen, Adventskränze und Lichterketten wieder in ihren Kartons und wandern auf den Dachboden oder in den Keller, wo sie die nächsten elf Monate auf ihren Einsatz warten. Doch das Ende der Weihnachtszeit bedeutet nicht zwangsläufig, dass in der Wohnung jetzt eine Deko-Dürreperiode herrschen muss. Ganz im Gegenteil: Der Winter ist die beste Saison, um das Zuhause so richtig gemütlich zu dekorieren. Schließlich verbringen wir jetzt so viel Zeit in unseren vier Wänden, sodass sich eine wirkungsvolle Winterdeko wirklich lohnt. Was dazugehört? Viel pures Weiß, kuschelige Textilien, warmes Holz, typische Wintertiere , Schneeflocken, Sterne, Tannenzapfen und rustikale Zweige. Hier kommt ein wenig winterliche Deko-Inspiration, die euch die Zeit bis zum Frühling versüßt.