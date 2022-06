Extreme Umgestaltung eines Friseursalons

Und da der Interior-Designer gerne verschiedene Extreme miteinander vereint, finden wir neben der Natur und der schwarzen Klassik auch noch einen industriellen Einfluss: die komplett offene Decke, die einen Blick auf die Rohre und Kabelleitungen des Salons gewährt.

Die goldenen Rahmen um die Spiegel erinnern uns irgendwie an ein Gemälde – und das ist kein Zufall. Denn Christian Speier absolvierte eine Ausbildung im Vergolden und war in der Kunstgalerie seines Vaters tätig. Und so profitiert nun auch der Friseursalon Karma von seinem handwerklichen Geschick und der Liebe zur Kunst.