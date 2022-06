Kreative Dekoideen

Ein englisches Sprichwort besagt, dass ein Apfel am Tag den Doktor fernhält. Glauben wir aufs Wort, vor allem wenn es sich um so einen schicken Apfel wie den hier abgebildeten handelt. Der Wire Apple besteht, wie der Name schon sagt, aus Draht. Beleuchtet wird das schöne Teil durch eisblaue LEDs. Noch kreativer sieht die Lichtinstallation übrigens vor einer knallig komplementärfarben gestrichenen Wand aus. Die Leuchte macht sich schön im Schlafzimmer, denn sie schafft eine entspannte Lichtstimmung.