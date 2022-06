Carports für jeden Geschmack

Das Carport für alle, die Stromkosten sparen und der Umwelt etwas Gutes tun möchten: Ein Solarcarport wie dieses von der Solarterrassen & Carportwerk GmbH erzeugt Strom, der dann direkt im Haus verbraucht werden kann. Auf diese Weise lassen sich bis zu 50% der monatlichen Stromkosten einsparen und für den Rest, den man nicht selbst verbraucht, erhält man 20 Jahre lang garantiert eine Vergütung pro kWh. Mit dem Erwerb eines Stromspeichers wird man unabhängig und bekommt auf den Speicher zusätzliche eine Förderung vom Staat. Man tut also seinem eigenen Geldbeutel und der Umwelt etwas Gutes und stellt ganz nebenbei noch sein Auto sicher, praktisch und stylish unter. Was will man mehr?