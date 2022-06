Ein Fertighaus voller Charme

Beim Stichwort Fertighaus denkt ihr an vorgefertigte Bauten von der Stange ohne jeglichen individuellen Charme und Charakter? Dann wird es höchste Zeit, diese Vorurteile abzulegen, denn moderne Fertighäuser haben durchaus das Zeug zum einzigartigen Zuhause mit Persönlichkeit. Wir haben euch heute ein Einfamilienhaus mitgebracht, das unsere italienischen Experten von EILAND für ihre Kunden realisiert haben. Der moderne Bungalow entspricht voll und ganz den Ansprüchen an modernes Wohnen, vereint alle Vorteile, die ein Fertighaus so mit sich bringt und bewahrt sich dabei dennoch seinen ganz eigenen Charakter und jede Menge Persönlichkeit. Hier kommen Fotos und Infos zu diesem charmanten Zuhause.