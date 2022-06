Coole Ideen zur Beleuchtung deines Esszimmers

Wenn auch nicht ganz so pompös, so geht es dennoch klassisch-elegant weiter und zwar mit dieser Pendelleuchte. Der Vorteil von Hängeleuchten ist, dass ihr die Höhe variabel gestalten könnt. Doch wenn ihr auf ein solches Design aus feinen Glasperlenketten in rechteckiger Form setzt, sollte diese recht nah über den Tisch hängen, um der Beleuchtung ihren nötigen Wirkungsraum zu geben und um den gewünschten Effekt nicht zu verfehlen. Besonders gut zur Geltung kommt eine solche Pendelleuchte in einer klassischen Einrichtung. Aber auch, wenn man einen Kontrast setzen möchte, so eignet sich ein solches Modell sehr gut. Fehlen nur noch die Gäste an dem einladend und liebevoll gedeckten Tisch.

