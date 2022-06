Wie richte ich mein Zuhause im skandinavischen Stil ein?

Die Tatsache, dass im skandinavischen Stil vor allem helle Farbtöne und –nuancen vorherrschend sind, soll dich nicht in Bezug auf das Ausleben deines individuellen Stils beschränken! Vielmehr bietet dir diese Form der Einrichtung eine enorme Bandbreite an unterschiedlichen Möbelstücken, die sich hervorragend miteinander kombinieren lassen. Achte jedoch am besten immer darauf, dass du, sofern du dem skandinavischen Stil treu bleiben möchtest, nicht mehr als insgesamt vier Farben miteinander kombinierst! In Bezug auf den Einsatz von Mustern bestehen keine festen Regeln. Dennoch existieren durchaus einige Farbkombinationen und Designs mit Streifen und Quadern, die sich in der heutigen Zeit klar diesem besonderen Stil zuordnen lassen. Generell gilt, dass du dich mit einer steigenden Anzahl von Mustern und Farbkombinationen in der Regel weiter vom skandinavischen Stil entfernst. Setze daher vor allem klare Linien im Mi mit schlichten Designs und hellen Farben in den Mittelpunkt! Designer, die euch gern bei der Umsetzung eurer Vorstellungen behilflich sind, findet ihr hier!