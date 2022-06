6 Dinge, mit denen du dir zu Hause ein Spa einrichten kannst

Eine Sauna sollte in keinem Home-Spa fehlen. Die meist verbreitete und berühmteste Variante ist die finnische Sauna. Saunen gehört in dem kalten, skandinavischen Land zur Kultur ist sogar unter Geschäftspartnern eine gängige Unternehmung. Das liegt nicht nur an dem entspannenden Gefühl nach einem Saunagang, sondern auch an dem gesundheitlichen Vorteil. Das Wechselspiel zwischen einem 15 minütigem Aufenthalt bei circa 90° Celsius und einer kalten Dusche, stärkt die Abwehrkräfte, strafft die Haut und bringt den Kreislauf in Schwung. Nach dem Sport werden die Muskeln entspannt und regeneriert. Gerade an kalten Tagen ist das Saunen die reiste Wonne, die uns im Winter fit und gesund hält. Finnische Saunen werden in den verschiedensten Größen angeboten, sodass sie selbst in kleinere Home-Spas eingebaut werden können. Wer im Haus nicht Platz hat, kann sich ein Saunahaus im Garten bauen lassen, dass heutzutage in vielen modernen Designs angeboten wird. Ob sich eine Sauna und ein Home-Spa für euch das Richtige ist, könnt ihr in diesem Ideenbuch nachlesen.