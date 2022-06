Eine Altbauwohnung wird aufgemöbelt

In Berlin stand unsere Expertin Susanne Stauch vor der Aufgabe, eine 3-Zimmer-Altbauwohnung zu sanieren, zu modernisieren und einzurichten. Dabei sollte der historische Altbaucharme so weit wie möglich erhalten bleiben, die Raumaufteilung und der Grundriss aber an moderne Wohnvorstellungen angepasst werden. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurden also einige Zwischenwände entfernt, Türen verlegt, Durchbrüche durchgeführt und Räumen neue Funktionen zugeteilt. Dadurch entstand eine moderne, individuelle Wohnung mit Persönlichkeit und Charakter, die jeglichen Ansprüchen an modernes Wohnen gerecht wird und für ihre neuen Bewohner zum ebenso gemütlichen wie stylishen Zuhause wurde.