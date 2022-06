Ein maritimes Apartment in Frankreich

Hier finden sich zahlreiche Elemente, die den maritimen Stil ausmachen: Blau-weiße Streifen, helles Holz, weiße Möbel und jede Menge Details, die an das Leben auf hoher See erinnern: Spiegel im Bullaugen-Design, eine meeresblaue Sturmlampe, eine Möwe und maritime Bilder an der Wand machen den Look komplett.