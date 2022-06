Modulares Haus mit 75 Quadratmetern unter 60000€

Von außen präsentiert sich das modulare Fertighaus in einem modernen, zeitgemäßen Look. Es handelt sich um einen eingeschossigen Bungalow mit Flachdach, der sich mit großen Fenstern seine Umgebung öffnet und den Garten zum Teil des Wohnkonzepts macht. Zum Haus gehört eine geräumige Terrasse mit Pergola, die dazu einlädt, auch bei nicht so schönem Wetter an der frischen Luft zu sitzen.