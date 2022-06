Wände kreativ gestalten

Doch nicht nur mit Farben lassen sich kreative Akzente an der Wand setzen. Auch die richtige Beleuchtung kann für spannende Eyecatcher sorgen. In einer Kindertagesstätte in Norderstedt wurde ein skandinavisches Inneneinrichtungskonzept verwirklicht. So wurden beispielsweise die Farben der unterschiedlichen Kita-Wände in typisch maritimen Farben wie Blau und Grün gewählt. Gezielt gesetzte Leuchten werfen faszinierende Lichtspiele an die jeweiligen Wände, wo sie wie Eiskristalle wirken.

Ihr könnt diesen Effekt übrigens auch in eurem eigenen Zuhause erzielen, indem ihr sogenannte Effektleuchten einsetzt.