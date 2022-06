Coole Kinderbetten

Vom Flugzeug geht es weiter zur Rakete. Hier sehen wir das perfekte Kinderbett für alle Kids, die davon träumen, ins Weltall zu fliegen und neue Galaxien zu entdecken. Es handelt sich dabei um ein Hochbett, unter dem sich eine Spielhöhle mit Vorhängen befindet. Das Highlight ist aber mit Sicherheit die Leiter, die sich in der Rakete verbirgt. Das Bett von Cuckooland wird in Dänemark in liebevoller Handarbeit aus nachhaltigem und zertifiziertem Holz hergestellt und ist ein echter Eyecatcher im Kinderzimmer.