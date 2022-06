6 gemütliche Möbel, die du zum Wohlfühlen brauchst

Ein Sofa gehört zweifellos zur Grundausstattung eines Wohnzimmers. Wenn dieses dann auch noch einige Extras hat, die den Komfort erhöhen, ist das perfekte Möbelstück auch schon gefunden!

Eines dieser besonderen Modelle ist Lax, eine Couch, die optisch zwar auf das Wesentliche reduziert ist, aber eine Menge Variationen bietet. Das Sitz- und Liegemöbel wurde für sein smartes Design sogar mehrfach ausgezeichnet. So lassen sich die Sitzeinheiten in alle Richtungen drehen und je nach Wunsch frei miteinander verbinden. Zudem findet man in dem Sofaunterbau auch Stauraum für Decke, Kissen und Co..