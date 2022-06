Das sagenhafte Haus mit der Liebeserklärung

Gegenüber des Wohnzimmers wurde der Essbereich eingerichtet, an ihn wiederum schließt sich die Küche an. Die schwarze Küchengestaltung setzt einen provokaten Kontrast zur ansonsten strahlend weißen Einrichtung. Einen eleganten Look erhält die dunkle Farbe durch die Reflektionen der kleinen Mosaikfliesen an der Wand. Eine bedeutend lebensfrohere Farbe findet man bei den Acrylstühlen, die an der Kochinsel eine Sitzgelegenheit bieten. Ihr kräftiges Rot lockert das dunkle Design deutlich auf und sorgt für mehr Lebendigkeit. Denkt man jetzt noch einmal an das Motto des Hauses, kann einen dieser Bereich auch an einen Felsen mit mit roten Korallen erinnern.

Die schwarze Küche hat euch neugierig gemacht? Dann seht euch auch mal unsere fünf schönsten schwarzen Küchen an.