Ausgefallenes Geschirr: Highlights auf dem Tisch

Modernes Design ist immer häufiger von nostalgischen Rückblicken auf die Vergangenheit inspiriert. Unsere Experten von Mamado srl haben mit ihren kreativen Tellern eine Hommage an die Schallplatte erschaffen. Die Geschirrserie besteht aus sechs verschiedenen Modellen, die von sechs unterschiedlichen Bands stammen und mit einem Augenzwinkern Bezug nehmen auf das, was auf dem Teller landen könnte. Die Schallplattenteller gibt es in zwei verschiedenen Größen, die sich an den originalen Formaten der alten Tonträger orientieren. Die Teller bestehen übrigens nicht aus Vinyl, sondern aus hochwertigem, kratzfestem und spülmaschinengeeignetem Porzellan.