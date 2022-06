Grandiose Ideen für deinen Boden im Bad

Um den Fußboden in eurem Badezimmer zum Highlight werden zu lassen, könnt ihr auf Muster setzen. In diesem Beispiel wurde auf ein monochromes Schwarz-Weiß-Motiv gesetzt, dessen farbliche Gestaltung sich auch in der restlichen Einrichtung widerspiegelt. Damit wird ein einheitliches Bild geschaffen. Der Boden bildet dabei auch die optimale Grundlage für die freistehende Badewanne, die dadurch so richtig inszeniert wird. Nicht unerwähnt bleiben können an dieser Stelle auch die bodentiefen Fenster, die Zutritt zu dem französischen Balkon verschaffen. Überaus reizend!