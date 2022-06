homify 360°: Exklusives Mehrfamilienhaus

Beim Stichwort Mehrfamilienhaus denkt man schnell an schlichte Putzfassaden, einfach gehaltene Wohneinheiten und zweckmäßige Materialien. Luxus, Style und Design sind wohl nicht unbedingt die Schlagwörter, die einem dabei als erstes in den Sinn kommen. Unsere Experten von FACHWERK4 beweisen, dass es auch anders geht: Im Wohngebiet Himmelfeld in Montabaur haben sie ein exklusives Mehrfamilienhaus erschaffen, das auf 450 m² Raum für drei individuelle, luxuriöse und moderne Wohnungen bietet. Hier kommen die beeindruckenden Bilder zum Projekt.